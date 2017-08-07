Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в структуре активов на 1 июля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):
|Банки
|Наличные средства
(тыс. манат)
|1
|Kapital Bank
|282 287
|2
|PASHA Bank
|155 192
|3
|Rabitabank
|72 484
|4
|Bank Respublika
|65 751
|5
|AFB Bank
|57 700
|6
|Accessbank
|57 149
|7
|Xalg Bank
|53 162
|8
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|48 307
|9
|Bank Melli İran-Baku
|43 716
|10
|Turanbank
|32 739
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости