Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной валюты (TOП-5)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной валюты в структуре активов на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной валюты (TOП-5):
|№
|Банки
|Наличная валюта (тыс. манат)
|1
|XalgBank
|15 880,82
|2
|AFBBank
|10 600,72
|3
|SilkwayBank
|10 104,35
|4
|Rabitabank
|9 466,00
|5
|AGBank
|8 084,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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