Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной валюты (TOП-5)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной валюты в структуре активов на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной валюты (TOП-5):

№ Банки Наличная валюта (тыс. манат) 1 XalgBank 15 880,82 2 AFBBank 10 600,72 3 SilkwayBank 10 104,35 4 Rabitabank 9 466,00 5 AGBank 8 084,00

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