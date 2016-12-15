Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (ТОП-5)

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):
|№
|Banklar
|Годовая динамика непроцентных
расходов, %
|1
|PASHA Bank
|74,8
|2
|Gunaybank
|72,6
|3
|VTB Azerbaijan
|50,9
|4
|Muganbank
|11,9
|5
|Pakistan National Bank-Baku
|11,7
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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