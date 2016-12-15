Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (ТОП-5)

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):

№ Banklar Годовая динамика непроцентных

расходов, % 1 PASHA Bank 74,8 2 Gunaybank 72,6 3 VTB Azerbaijan 50,9 4 Muganbank 11,9 5 Pakistan National Bank-Baku 11,7

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