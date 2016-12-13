Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-5)

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика доходов,%
|1
|Gunaybank
|109,6
|2
|PASHA Bank
|84,5
|3
|ASB Bank
|25,1
|4
|Pakistan National Bank-Baku
|22,5
|5
|Silkway Bank
|22,3
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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