Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-5)

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика доходов,% 1 Gunaybank 109,6 2 PASHA Bank 84,5 3 ASB Bank 25,1 4 Pakistan National Bank-Baku 22,5 5 Silkway Bank 22,3

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