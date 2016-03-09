​Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в активах (ТОП-10)

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу депозитного портфеля в структуре совокупных активов на 1 января 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в активах (TOП-10):
|№
|Банки
|Кредит / Активы (%)
|1
|Caucasus Development Bank
|98,7
|2
|Gunaybank
|98,5
|3
|Dekabank
|98,1
|4
|SilkwayBank
|94,2
|5
|Parabank
|89,4
|6
|Atabank
|87,4
|7
|Expressbank
|85,5
|8
|Caspian Development Bank
|84,7
|9
|Accessbank
|77,6
|10
|Demirbank
|72,7
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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