Рэнкинг банков Азербайджана по динамике совокупного капитала (TOП-5)

Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике совокупного капитала

15 февраля, 2017 16:16

https://report.az/storage/news/0e1c45b3defd9c08c326a7b619c424df/a65b7bab-bbab-4e21-88df-c38fe2041f79_292.jpg Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала на 1 января 2017 года. Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5): № Банки Годовая динамика совкупного капитала (%) 1 Turanbank 31,5 2 Muğanbank 19,5 3 Azər-Türk Bank 13,3 4 PASHA Bank 12,7 5 Caspian Development Bank 11,0 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.