​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике обязательств (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике обязательств на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике обязательств (TOP-5):
|№
|Банки
|Динамика обязательств
|1
|Bank Respublika
|48,8%
|2
|Nakhchivan Bank
|48,5%
|3
|Premium Bank
|42,2%
|4
|NBC Bank
|40,6%
|5
|Unibank
|31,3%
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости