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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике обязательств (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике обязательств (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике обязательств на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике обязательств (TOP-5):

Банки Динамика обязательств
1 Bank Respublika 48,8%
2 Nakhchivan Bank 48,5%
3 Premium Bank 42,2%
4 NBC Bank 40,6%
5 Unibank 31,3%

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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