Рэнкинг банков Азербайджана по динамике обязательств (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике обязательств (01.04.2019)

7 мая, 2019 17:29

https://report.az/storage/news/a51f44151a6025ab264426136949e3f6/1dbf3687-dc72-4cbf-aab6-edfd69246b93_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике обязательств на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по динамике обязательств (TOP-5): № Банки Динамика обязательств 1 Bank Respublika 48,8% 2 Nakhchivan Bank 48,5% 3 Premium Bank 42,2% 4 NBC Bank 40,6% 5 Unibank 31,3% * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.