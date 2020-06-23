Вюсал Гасымлы: Реальный эффективный курс маната достиг пика за последние 5 лет

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В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) реальный эффективный курс маната растет, достигнув пика за последние 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, за последние 5 лет экономическое равновесие дважды менялось под воздействием внешних шоков: "Ряд аргументов оказывают положительное и отрицательное влияние на реальный эффективный курс маната. Реальный эффективный курс прямо пропорционален размеру учетной ставки Центрального банка Азербайджана (ЦБА). В последний раз ЦБА снизил учетную ставку с 7,25% до 7%. Это решение было принято с учетом снижения инфляции и инфляционных ожиданий и сохранения стабильности на валютном рынке, частичного улучшения международной конъюнктуры, а также для повышения инвестиционной активности".

Гасымлы подчеркнул, что начало реализации антикризисных мер на 3,5 миллиарда манатов заложило основу для расширения денежной базы на 8,5% в мае: "В ближайшие месяцы также можно прогнозировать рост денежной базы с минимального уровня, до которого она падала в апреле этого года, в соответствии с требованием фискальной политики. Снижение учетной ставки и расширение денежной базы оказывают понижающее влияние на реальный эффективный курс маната".