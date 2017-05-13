Реальный эффективный курс азербайджанского маната вновь начал расти

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Реальный эффективный курс азербайджанского маната на 1 апреля 2017 года составил 95,5 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 3,6 пункта выше, чем показатель на 1 марта. По сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года реальный эффективный курс вырос на 6,6 пункта.

Рост реального эффективного курса означает, что манат дорожает по отношению к валютам стран - торговых партнеров.

Аналитическая группа Report отмечает, что манат укрепился на фоне стабилизации в марте турецкой лиры, российского рубля и китайского юаня, в результате его реальный эффективный курс повысился. В апреле серьезных колебаний реального эффективного курса не ожидается. Это связано со стабилизацией курса маната и национальных валют стран-партнеров. Однако следует отметить, что удешевление валют этих стран приведет к росту импорта и усилит давление на манат.

Напомним, что реальный эффективный курс маната рассчитывается с 2000 года, минимальное значение отмечалось в 2004 году на уровне 74,2, максимальное в 2015-м на уровне 153,1. С начала финансового кризиса минимальное значение было зафиксировано 1 сентября 2016 года на уровне 87.

Отметим, что удовлетворительным считается реальный эффективный курс маната в диапазоне 85-90 пунктов.