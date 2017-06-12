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    Разница между покупкой и продажей доллара в Азербайджане сократилась до минимума

    Курсовая разница составляет 0,12%

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Разница между курсом покупки и продажи доллара в коммерческих банках Азербайджана сузилась до минимума после девальвации национальной валюты.

    Как сообщает Report, сейчас самый высокий курс покупки доллара равен 1,6900, самый низкий курс продажи - 1,6920 AZN/USD. Отметим, что дороже всех доллар покупает ОАО Gunaybank, дешевле всех продает ОАО Silkway Bank. Тем самым, спред покупки-продажи доллара сузился до 0,12%.

    Напомним, что сужение спреда связано с процессами на финансовых рынках Азербайджана, в частности, наблюдаемой в последние месяцы стабильностью курса доллара. 

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