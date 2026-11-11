Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по TRIPP

Президент Армении Ваагн Хачатурян 10 ноября подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Ереваном и Вашингтоном по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Report, об этом сообщают сегодня армянские медиа.

Ранее Национальное собрание 63 голосами за, 32 против одобрило ратификацию подписанного между Арменией и США стратегического инфраструктурного и транзитного соглашения "Маршрут Трампа" (TRIPP).