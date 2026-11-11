Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по TRIPP
В регионе
- 11 ноября, 2026
- 22:02
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Президент Армении Ваагн Хачатурян 10 ноября подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Ереваном и Вашингтоном по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).
Как передает Report, об этом сообщают сегодня армянские медиа.
Ранее Национальное собрание 63 голосами за, 32 против одобрило ратификацию подписанного между Арменией и США стратегического инфраструктурного и транзитного соглашения "Маршрут Трампа" (TRIPP).
Ermənistan Prezidenti TRIPP layihəsi üzrə qanunu imzalayıb
Armenian president signs law ratifying TRIPP agreement with US
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