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    Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по TRIPP

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 22:02
    Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по TRIPP

    Президент Армении Ваагн Хачатурян 10 ноября подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Ереваном и Вашингтоном по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

    Как передает Report, об этом сообщают сегодня армянские медиа.

    Ранее Национальное собрание 63 голосами за, 32 против одобрило ратификацию подписанного между Арменией и США стратегического инфраструктурного и транзитного соглашения "Маршрут Трампа" (TRIPP).

    Ваагн Хачатурян Маршрут Трампа (TRIPP) Армения
    Ermənistan Prezidenti TRIPP layihəsi üzrə qanunu imzalayıb
    Armenian president signs law ratifying TRIPP agreement with US
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