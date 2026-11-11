Ermənistan Prezidenti TRIPP layihəsi üzrə qanunu imzalayıb
Region
- 11 noyabr, 2026
- 22:12
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Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan noyabrın 10-da İrəvan və Vaşinqton arasında "Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutu" (TRIPP) layihəsi üzrə strateji əməkdaşlıq haqqında çərçivə sazişinin ratifikasiyası barədə qanunu imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası bu gün məlumat yayıb.
Daha əvvəl Ermənistan parlamenti ABŞ və Ermənistan arasında imzalanmış "Tramp Marşrutu" (TRIPP) adlı strateji infrastruktur və tranzit sazişinin ratifikasiyasını 63 lehinə, 32 əleyhinə səslə təsdiqləyib.
Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по TRIPP
Armenian president signs law ratifying TRIPP agreement with US
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