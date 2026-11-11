Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Зеленский анонсировал встречу с делегацией США в Ирландии

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 22:13
    Зеленский анонсировал встречу с делегацией США в Ирландии

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Дублин для участия в IX саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

    Как передает Report, об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

    "Сегодня и завтра запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами. Всего с около 20 лидерами. Приму участие в инаугурационной пленарной сессии саммита ЕПС. Также запланированы переговоры с американской переговорной командой – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Работаем, чтобы мир был ближе. Благодарю всех, кто помогает и поддерживает Украину", - отметил Зеленский.

    Владимир Зеленский Стив Уиткофф Джаред Кушнер Российско-украинский конфликт Ирландия Соединенные Штаты Америки (США)
    Zelenski İrlandiyada ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirəcəyini açıqlayıb
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