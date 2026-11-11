Зеленский анонсировал встречу с делегацией США в Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Дублин для участия в IX саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Как передает Report, об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Сегодня и завтра запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами. Всего с около 20 лидерами. Приму участие в инаугурационной пленарной сессии саммита ЕПС. Также запланированы переговоры с американской переговорной командой – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Работаем, чтобы мир был ближе. Благодарю всех, кто помогает и поддерживает Украину", - отметил Зеленский.