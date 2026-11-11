İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Zelenski İrlandiyada ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 22:26
    Zelenski İrlandiyada ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirəcəyini açıqlayıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Avropa Siyasi Birliyinin IX sammitində iştirak etmək üçün Dublinə səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesablarında yazıb.

    "Bu gün və sabah tərəfdaşlarla ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər planlaşdırılıb. Ümumilikdə 20-yə yaxın liderlə Avropa Siyasi Birliyi sammitinin inauqurasiya plenar sessiyasında iştirak edəcəyəm. Həmçinin ABŞ-nin danışıqlar qrupunun üzvləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşnerlə danışıqlar planlaşdırılıb. Sülhün daha yaxın olması üçün işləyirik. Ukraynaya kömək edən və dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm", - o bildirib.

    Volodimir Zelenski Avropa Siyasi Birliyi Stiv Uitkoff Cared Kuşner
    Зеленский анонсировал встречу с делегацией США в Ирландии
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