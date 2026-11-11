Азербайджанская шахматистка Нармин Абдинова стала чемпионкой Европы

Азербайджанская шахматистка Нармин Абдинова завоевала золотую медаль на юношеском чемпионате Европы (U8–U18) в греческом Херсониссосе.

Об этом Report сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.

Шахматистка, выступавшая в возрастной категории до 18 лет, в 8-м туре одержала победу над представительницей Польши Кларой Щоткой.

Эта победа стала для азербайджанской шахматистки восьмой подряд. Таким образом, набрав максимальное количество очков, Абдинова досрочно обеспечила себе титул чемпионки Европы независимо от результата заключительного тура.

Отметим, что предыдущую золотую медаль чемпионата Европы среди девушек до 18 лет Азербайджан завоевал в 2014 году. Тогда в Батуми победу одержала Ульвия Фаталиева.

Турнир завершится 12 ноября.