İlham Əliyev COP31
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    Azərbaycan şahmatçısı Nərmin Abdinova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2026
    • 21:57
    Azərbaycan şahmatçısı Nərmin Abdinova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb

    Azərbaycan təmsilçisi Nərmin Abdinova Yunanıstanın Hersonissos şəhərində keçirilən 8-18 yaşlı şahmatçılar arasında Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Şahmat Federasiyasından məlumat verilib.

    18 yaşadək qızların mübarizəsində çıxış edən şahmatçımız VIII turda Polşa təmsilçisi Klara Şçotkanı məğlub edərək ardıcıl səkkizinci qələbəsini qazanıb. Bununla da bütün görüşlərini qalibiyyətlə başa vuran Nərmin Abdinova son turun nəticəsindən asılı olmayaraq Avropa çempionluğunu təmin edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-18 yaş qrupu üzrə qızlar arasında Avropa çempionatında əvvəlki qızıl medalı 2014-cü ildə Batumidə Ülviyyə Fətəliyeva qazanıb.

    Avropa çempionatına noyabrın 12-də yekun vurulacaq.

    Nərmin Abdinova Azərbaycan Şahmat Federasiyası
    Азербайджанская шахматистка Нармин Абдинова стала чемпионкой Европы
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    Azerbaijan's Narmin Abdinova wins European under-18 girls' chess title
    44 filmi
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    Azərbaycan şahmatçısı Nərmin Abdinova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
    Fərdi
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