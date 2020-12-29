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Раскрыты основные направления политики ЦБА на следующий год

Раскрыты основные направления политики ЦБА на следующий год В 2021 году будут продолжены усилия по укреплению устойчивости финансового сектора, развитию финансового посредничества и финансовых рынков
Финансы
29 декабря 2020 г. 09:55
Раскрыты основные направления политики ЦБА на следующий год
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Политика денежно-кредитной и финансовой стабильности 2021 года формируется в условиях высокой неопределенности относительно перспектив экономической активности в мире, ситуации на мировых товарных и финансовых рынках.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.

В документе также говорится, что в следующем году пандемия будет испытанием для потенциала экономической устойчивости отдельных стран. Риски сохраняют потенциал воздействия на внешнюю и внутреннюю среду, главным образом в связи с эпидемиологической ситуацией.

С другой стороны, сформировались большие вызовы, связанные с адаптацией экономики Азербайджана к низким нефтяным доходам в долгосрочном периоде, осуществлением крупных восстановительных работ на освобожденных в результате Отечественной войны территориях, а также быстрой реализацией в стране новой стратегии развития, направленной на удвоение роста в ближайшие 10 лет. В таких условиях сохранение макроэкономической и финансовой стабильности в 2021 году станет основой макроэкономической и макропруденциальной политики.

ЦБА будет поддерживать устойчивое восстановление экономического роста, пострадавшего от пандемии, посредством макроэкономической и финансовой стабильности. Денежно-кредитная политика также будет играть важную роль в обеспечении необходимых условий для устойчивого экономического роста, ориентируясь на стабильность цен в следующем году. Будут продолжены усилия по укреплению устойчивости финансового сектора, развитию финансового посредничества и финансовых рынков.

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Версия на азербайджанском языке AMB-nin gələnilki siyasətinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

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