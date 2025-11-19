Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

В 2026 году из сводного бюджета Азербайджана на сферу здравоохранения будет выделено 3,7 млрд манатов.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По словам министра, из государственного бюджета на финансирование здравоохранения в 2026 году предусмотрено 2 млрд манатов, что на 11% больше, чем по исполнению бюджета за 2024 год. Эти расходы составят 4,9% всех государственных расходов.

В целом, совокупный объем финансирования системы здравоохранения из сводного бюджета на 2026 год составит 3,7 млрд манатов, что на 227 млн манатов, или 6,4%, больше по сравнению с 2025 годом.