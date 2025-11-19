İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Maliyyə naziri: "Gələn il icmal büdcədə səhiyyə xərcləri 3,7 milyard manat olacaq"

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 11:57
    Maliyyə naziri: Gələn il icmal büdcədə səhiyyə xərcləri 3,7 milyard manat olacaq

    2026-cı ildə Azərbaycanın icmal büdcəsindən səhiyyə xərclərinə 3,7 milyard manat vəsait ayrılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    "2026-cı ilin dövlət büdcəsindən səhiyyə xərcləri üçün 2 milyard manat vəsait ayrılacaqdır ki, bu da 2024-cü ilin icra göstəricisinə nisbətən 11 % çoxdur. Səhiyyə xərcləri üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait dövlət büdcəsi xərclərinin 4,9 %-ni təşkil edir. Bütövlükdə gələn il üçün icmal büdcədən səhiyyə xərclərinə cəmi 3,7 milyard manat vəsait ayrılacaqdır ki, bu da 2025-ci ilə nisbətən 227 milyon manat və yaxud 6,4 % çoxdur", - deyə o qeyd edib.

    Sahil Babayev Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    12:17

    Azərbaycan Avstriya ilə Qlobal Dəniz Fəlakəti və Əmniyyətli Rabitə Sistemi üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    12:16

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi Təzə Pir məscidində keçiriləcək

    İncəsənət
    12:14

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan son 5 ildə qeyri-neft-qaz ixracını 2 dəfə artırıb"

    Biznes
    12:13

    Stiv Uitkoff İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli lideri ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    12:11

    Azərbaycanlı hakim Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən təyinat alıb

    Komanda
    12:08

    Sahil Babayev: "Elm və təhsil xərcləri 2024-cü illə müqayisədə 688 milyon manat artırılır"

    Maliyyə
    12:05

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin növbəti oyununa təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    12:01

    Azərbaycanda vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması təklif olunur

    Maliyyə
    11:59

    Xandanyan: Ermənistan-Türkiyə arasında fəal dialoq tezliklə müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti