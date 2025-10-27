Расходы Агентства развития экономических зон увеличились на 17%

В 2024 году доходы Агентства развития экономических зон составили 46,862 млн манатов, а расходы - 59,321 млн манатов.

Как сообщает Report, это соответственно на 9,6% и 16,9% больше, чем в 2023 году.

В прошлом году основные операционные доходы Агентства составили 45,197 млн ​​манатов (на 8,5% больше, чем годом ранее), прочие операционные доходы - 1,037 млн ​​манатов (+2,2 раза), а финансовые доходы - 627 тыс. манатов (+1%).

За отчетный период объем использованных Агентством материальных запасов увеличился на 66%, до 468 тыс. манатов, расходы на персонал - на 18,5%, до 6,734 млн манатов, амортизационные расходы - на 45,7%, до 14,176 млн манатов, прочие операционные расходы - на 9,6%, до 36,084 млн манатов.