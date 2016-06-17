​Работники госструктур в Доме правительства отправлены на отдых

Баку. 17 июня. REPORT.AZ / Работники государственных структур, размещенных в Доме правительства, в связи с проходящим в Баку с 17 по 19 июня Гран При Европы "Формулы-1" временно распущены по домам.

Как сообщает Report, они смогут отдохнуть до 21 июня.

Как сообщили Report в министерстве экономики, министерство не будет работать с 15 по 21 июня: "Сотрудникам сказали выйти на работу 21 июня, однако точно неизвестно, начнется ли работа с этой даты".

Сотрудники министерства энергетики распущены по домам с 14 июня и планируют вернуться на работу 20 июня.

Министерство сельского хозяйства распустило работников во второй половине дня 14 июня, рабочие будни для них вновь начнутся с 20 июня.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась и в других организациях, размещенных в Доме правительства.

Напомним, что в Доме правительства находятся министерство энергетики, министерство экономики, министерство сельского хозяйства, министерство культуры и туризма, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.