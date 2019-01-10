PwC спрогнозировала замедление роста мировой экономики в 2019 году

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2019 году на фоне возврата крупнейших стран мира к средним темпам роста.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в обзоре Global Economy Watch (GEW), подготовленном экспертами PricewaterhouseCoopers (PwC).

Ожидается, что рост глобального ВВП по паритету покупательской способности в 2019 году составит 3,6%, в 2020 году - 3,5%, в 2021 году - 3,4%. В странах G7 рост составит 1,9% в 2019 году и 1,5% в последующие два года.

Экономика еврозоны в 2019 году, как ожидается, вырастет на 1,8%, в 2020 году - на 1,6%. Германский ВВП вырастет на 1,7% и 1,6% соответственно, по прогнозам PwC, французская экономика - на 1,7% и 1,6%, испанская - на 2,4% и 1,8%, итальянская - на 0,9% в оба года.

Экономисты PwC также ожидают минимум двух повышений ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2019 году, сохранение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) в обозримом будущем и отсутствие изменений ставки Банка Англии в первом полугодии 2019 года.