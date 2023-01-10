Прошло заседание комитета по экономической политике Верховного меджлиса Нахчывана

10 января состоялось заседание комитета по экономической политике Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

10 января состоялось заседание комитета по экономической политике Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, на совещании обсуждались проект бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2023 год, проект бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2023 год и проект бюджета Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

После обсуждений было принято решение о представлении проектов бюджета на девятую сессию Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.