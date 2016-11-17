Прогноз: Завтра курс доллара превысит отметку 1,71 маната

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) 18 ноября предположительно установит официальный курс доллара на отметке 1,7128 AZN/USD. Как сообщили Report из банковских кругов, на сегодняшнем валютном аукционе цена закрытия второго сеанса была определена на данном уровне.

Отметим, что в последние дни ЦБА не проводит третий сеанс на аукционах, поэтому завтрашний курс, вероятнее всего, определится по итогам второго сеанса (если до вечера не состоится продажа валюты на межбанковском рынке). Это означает рост курса на 0,52%.

Напомним, что если завтра (18 ноября) курс составит 1,7128 AZN/USD, это станет новым историческим максимумом в Азербайджане. Предыдущий рекорд зафиксирован сегодня (1,7039 AZN/USD).

Отметим, что на аукционе выставлено на продажу 35 млн долларов. Вся сумма продана коммерческим банкам.

Аналитики Report не исключают, что 16 ноября официальный курс превысит отметку 1,7130 AZN/USD.