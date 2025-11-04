Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Прогноз поступлений от приватизации в Азербайджане увеличен на 13,6%

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 12:03
    Прогноз поступлений от приватизации в Азербайджане увеличен на 13,6%

    Счетная палата Азербайджана прогнозирует рост поступлений от приватизации государственного имущества до 125 млн манатов в 2026 году, что на 15 млн манатов или 13,6% выше прогнозного показателя текущего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2026 год".

    Палата отмечает недоиспользованный потенциал этого источника финансирования бюджета.

    "Хотя прогнозируемая сумма поступлений от приватизации в государственном бюджете 2026 года демонстрирует рост по сравнению с предыдущими годами, мы считаем, что эта сумма не полностью отражает существующий потенциал. Учитывая наличие значительных остатков по просроченным (начисленным), но не уплаченным в государственный бюджет средствам от приватизации, можно сделать вывод о наличии потенциала, превышающего прогнозируемые на 2026 год поступления в размере 125 млн манатов", - говорится в заключении.

    Счетная палата Бюджетный пакет госбюджет заключение
