    Прогноз по поступлениям в бюджет Азербайджана от платных услуг за 8 мес. выполнен на 75,6%

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 12:26
    Поступления в госбюджет Азербайджана от платных услуг организаций, финансируемых из бюджета, в январе-августе 2025 года составили 424,7 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство финансов.

    Согласно информации, прогноз по поступлениям от платных услуг за отчетный период выполнен на 75,6%.

    Кроме того, за 8 месяцев прочие поступления в бюджет составили 528,7 млн манатов, что в 2,5 раза больше прогноза.

