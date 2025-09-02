Прогноз по поступлениям в бюджет Азербайджана от платных услуг за 8 мес. выполнен на 75,6%
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 12:26
Поступления в госбюджет Азербайджана от платных услуг организаций, финансируемых из бюджета, в январе-августе 2025 года составили 424,7 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, прогноз по поступлениям от платных услуг за отчетный период выполнен на 75,6%.
Кроме того, за 8 месяцев прочие поступления в бюджет составили 528,7 млн манатов, что в 2,5 раза больше прогноза.
