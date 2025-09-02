Azərbaycanda 8 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilib
- 02 sentyabr, 2025
- 12:10
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 424,7 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ödənişli xidmətlərdən daxilolmalar proqnozdan 24,4 % az icra edilib.
Bundan başqa, 8 ay ərzində büdcəyə sair daxilolmalar isə 528,7 milyon manat olub ki, bu da proqnozdan 2,5 dəfə çoxdur.
