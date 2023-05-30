Прогноз по дорожному налогу в Азербайджане снижается

125,9 млн манатов доходов пересмотренного государственного бюджета Азербайджана в 2023 году пойдут на поступления по дорожному налогу.

125,9 млн манатов доходов пересмотренного государственного бюджета Азербайджана в 2023 году пойдут на поступления по дорожному налогу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно отчету, это на 7,4% меньше, чем утвержденный прогноз на 2023 год.

31,8% от обновленной суммы, или 40 млн манатов, предоставит Государственный таможенный комитет, а 68,2%, или 85,9 млн манатов - Государственная налоговая служба при Министерстве экономики. А это, соответственно, на 20% меньше и равно утвержденным прогнозам на 2023 год.

Напомним, что с изменениями доходы бюджета в этом году составят 33 млрд 779,5 млн манатов, а расходы бюджета - 36 млрд 568,8 млн манатов.