Прогнозы по доходам и расходам госбюджета Азербайджана на 2025 год значительно увеличены по сравнению с первоначальным вариантом

13:26

Прогноз по доходам и расходам государственного бюджета Азербайджана на 2025 год увеличен на 1,7 млрд манатов по сравнению с первоначальным вариантом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются на уровне 38 млрд 316 млн манатов (рост на 5,3% с показателем 2024 года), расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов (рост на 4,1%).

Дополнительные доходы госбюджета будут обеспечены за счет увеличения трансфертов из Государственного нефтяного фонда на 1,7 млрд манатов - с 12 млрд 781 млн манатов до 14 млрд 481 млн манатов.

При этом дефицит госбюджета прогнозируется в размере 3 млрд 51,6 млн манатов (снижение на 9% по сравнению с показателем 2024 года).

Ранее сообщалось, что проект госбюджета на 2025 год представлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.