Прогноз по дивидендным выплатам ABB в госбюджет на 2026г остался на уровне 2025г

Международный банк Азербайджана (ABB) в 2026 году планирует перечислить в госбюджет страны дивиденды в размере 150 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

Согласно документу, данный показатель остался неизменным по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

В отчете также указывается, что за январь–август текущего года ABB выплатил дивиденды на сумму 175,1 млн манатов или 116,7% от предусмотренного размера на 2025 год.

Международный банк Азербайджана основан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 млрд 282,183 млн манатов. 88,54% акций банка принадлежат Министерству финансов, 3,64% - Госслужбе по имущественным вопросам, 0,22% - НБКО "Аграркредит", 7,6% - физическим и юридическим лицам.