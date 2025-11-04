"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"nın dividend ödənişi üzrə proqnoz sabit saxlanılır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:06
    Azərbaycan Beynəlxalq Bankının dividend ödənişi üzrə proqnoz sabit saxlanılır

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin (ABB) 2026-ci ildə dövlət büdcəsinə 150 milyon manat dividend ödəməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2025-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, 2025-cü ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə eynidir.

    Rəydə həmçinin deyilir ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında ABB 175,1 milyon manat dividend ödəyib və proqnozu 116,7 % icra edib.

    Xatırladaq ki, ABB 1992-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyard 282,183 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 88,54 %-i Maliyyə Nazirliyinə, 3,64 %-i İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə, 0,22 %-i "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatına (BOKT), 7,6 %-i isə fiziki və hüquqi şəxslərə məxsusdur.

