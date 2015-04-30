​Прогноз: Доллар постепенно подешевеет

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ На вчерашнем заседании Комитета открытого рынка (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) не было принято конкретного решения. В результате, учетная ставка США не изменилась и осталась в диапазоне 0-0,25%.

Как сообщает Report, за несколько часов до начала заседания был обнародован показатель роста ВВП в США за первый квартал текущего года, который оказался на уровне 0,2% против ожидаемого 1%.

Члены FOMC отметили, что, несмотря на снижение темпа роста ВВП, рост американской экономики продолжится средним темпом, что свидетельствует о росте индекса потребительского доверия в США. Однако отмечается, что нынешний слабый рост связан с зимним сезоном и является временным. Кроме того, снижение темпа создания новых рабочих мест и застой в процессе сокращения безработицы также влияют на процесс.

Причиной показателя инфляции ниже целевого уровня в 2% является снижение цен на топливно-энергетические ресурсы и экспортные товары.

Однако вероятность повышения учетной ставки со стороны ФРС в июне остается на повестке дня, вследствие чего курс доллара к евро после снижения до отметки 1,1180 USD/EUR вчера поднялся до 1,1110 USD/EUR.

По мнению аналитической группы Report, ход событий показывает, что ФРС не повысит учетную ставку даже на сентябрьском заседании: "Принятие этого решения более реально в конце 2015 года или начале 2016 года. В результате, курс доллара/евро в ближайшие месяцы может повыситься до отметки 1,22 USD/EUR".

В связи с изменением курса доллара на мировом рынке в Азербайджане курс доллара по отношению к манату может снизиться до отметки 1,0450 AZN/USD, а евро - подняться до 1,2750 AZN/EUR.