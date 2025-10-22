Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 14:12
    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

    Доходы сводного бюджета Азербайджана в январе-сентябре 2025 года составили 35 млрд 865,7 млн манатов, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, объем расходов за этот период составил 29 млрд 27,6 млн манатов (рост на 2%).

    В результате профицит сводного бюджета составил 6 млрд 838,1 млн манатов, что на 21,1% меньше по сравнению с годом ранее.

    сводный бюджет профицит Минфин
    Azərbaycanın icmal büdcəsində 7 milyard manata yaxın profisit yaranıb

