Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов
Финансы
- 22 октября, 2025
- 14:12
Доходы сводного бюджета Азербайджана в январе-сентябре 2025 года составили 35 млрд 865,7 млн манатов, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, объем расходов за этот период составил 29 млрд 27,6 млн манатов (рост на 2%).
В результате профицит сводного бюджета составил 6 млрд 838,1 млн манатов, что на 21,1% меньше по сравнению с годом ранее.
