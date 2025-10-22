İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Azərbaycanın icmal büdcəsində 7 milyard manata yaxın profisit yaranıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:02
    Azərbaycanın icmal büdcəsində 7 milyard manata yaxın profisit yaranıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri 35 milyard 865,7 milyon manat, xərcləri isə 29 milyard 027,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 3,4 % az və 2 % çoxdur.

    Son nəticədə icmal büdcədə 6 milyard 838,1 milyon manat profisit yaranıb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 21,1 % azdır.

    Maliyyə Nazirliyi icmal büdcə profisit
    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

