    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 11:43
    Bakıda UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursları keçiriləcək

    Bakıda AFFA tərəfindən qapıçılar üzrə məşqçilər üçün UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursu keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Kurslar martın 9-dan 10-dək (birinci mərhələ), mayın 18-dən 20-dək (ikinci mərhələ), avqustun 10-dan 12-dək (üçüncü mərhələ) və sentyabrın 12-dən 14-dək (dördüncü mərhələ) baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, kursda iştirak üçün ödənişin məbləği 1000 manatdır.

