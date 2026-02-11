Bakıda UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursları keçiriləcək
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 11:43
Bakıda AFFA tərəfindən qapıçılar üzrə məşqçilər üçün UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursu keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Kurslar martın 9-dan 10-dək (birinci mərhələ), mayın 18-dən 20-dək (ikinci mərhələ), avqustun 10-dan 12-dək (üçüncü mərhələ) və sentyabrın 12-dən 14-dək (dördüncü mərhələ) baş tutacaq.
Qeyd edək ki, kursda iştirak üçün ödənişin məbləği 1000 manatdır.
Son xəbərlər
12:30
Sədr müavini: Məqsədlərə yenidən baxılması innovasiya ekosisteminin dayanıqlı inkişafını təmin edəcəkİKT
12:27
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:19
Qırğızıstanda prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarında keçirilməsi təklif olunubRegion
12:19
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaqFutbol
12:17
İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıbHadisə
12:14
Gələcəkdə əlilliyin qiymətləndirilməsində süni intellektdən istifadə olunacaqSosial müdafiə
12:13
Foto
Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"Maliyyə
12:06
Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu"Futbol
12:02