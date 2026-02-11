İRİA: "Mygov Business" layihəsi yaxın aylarda pilot olaraq istifadəyə veriləcək
Azərbaycanda sahibkarlar üçün dövlət xidmətlərini vahid platformada birləşdirəcək "Mygov Business" layihəsi yaxın aylarda pilot olaraq istifadəyə veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) rəqəmsal məhsulların inkişafı departamentinin rəhbəri Emil Rüstəmov bu gün Bakıda keçirilən "Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu: Rəqəmsal transformasiya və texnologiya körpüsü" forum çərçivəsində keçirilən panel müzakirələrdə deyib.
Onun sözlərinə görə, təşkilatın əsas mandatı dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması olsa da, bu proses yalnız vətəndaşlarla məhdudlaşmır: "Biz anlayırıq ki, sahibkarlar və biznes subyektləri də dövlət xidmətlərinə "bir pəncərə" prinsipi əsasında müraciət etməyə ehtiyac duyurlar. Artıq bir neçə aydır bu istiqamətdə fəaliyyət genişləndirilib və "Mygov Business" platforması üzərində iş aparılır. Layihə dünyanın ən böyük İT şirkətlərindən biri olan "EPAM" ilə birgə hazırlanır".
Onun sözlərinə görə, platforma ilkin mərhələdə pilot rejimdə təqdim olunacaq, daha sonra isə ilin sonuna qədər funksionallığı genişləndiriləcək: "Vergi, gömrük, ədliyyə və digər sahibkarlara yönəlik xidmətlər vahid platforma çətiri altında daha rahat və sistemli şəkildə təqdim ediləcək".
E. Rüstəmov bildirib ki, "Mygov Business" əsasən G2B (dövlət-biznes) və B2G (biznes-dövlət) istiqamətlərini əhatə edəcək: "Sahibkarlara yönəlik rəqəmsal xidmətlərin vahid sistemdə birləşdirilməsi biznes mühitində şəffaflığın və operativliyin artırılmasına xidmət edəcək, eyni zamanda ən yeni texnoloji həllərin tətbiqinə imkan yaradacaq".