İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İRİA: "Mygov Business" layihəsi yaxın aylarda pilot olaraq istifadəyə veriləcək

    İKT
    • 11 fevral, 2026
    • 11:52
    İRİA: Mygov Business layihəsi yaxın aylarda pilot olaraq istifadəyə veriləcək

    Azərbaycanda sahibkarlar üçün dövlət xidmətlərini vahid platformada birləşdirəcək "Mygov Business" layihəsi yaxın aylarda pilot olaraq istifadəyə veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) rəqəmsal məhsulların inkişafı departamentinin rəhbəri Emil Rüstəmov bu gün Bakıda keçirilən "Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu: Rəqəmsal transformasiya və texnologiya körpüsü" forum çərçivəsində keçirilən panel müzakirələrdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, təşkilatın əsas mandatı dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması olsa da, bu proses yalnız vətəndaşlarla məhdudlaşmır: "Biz anlayırıq ki, sahibkarlar və biznes subyektləri də dövlət xidmətlərinə "bir pəncərə" prinsipi əsasında müraciət etməyə ehtiyac duyurlar. Artıq bir neçə aydır bu istiqamətdə fəaliyyət genişləndirilib və "Mygov Business" platforması üzərində iş aparılır. Layihə dünyanın ən böyük İT şirkətlərindən biri olan "EPAM" ilə birgə hazırlanır".

    Onun sözlərinə görə, platforma ilkin mərhələdə pilot rejimdə təqdim olunacaq, daha sonra isə ilin sonuna qədər funksionallığı genişləndiriləcək: "Vergi, gömrük, ədliyyə və digər sahibkarlara yönəlik xidmətlər vahid platforma çətiri altında daha rahat və sistemli şəkildə təqdim ediləcək".

    E. Rüstəmov bildirib ki, "Mygov Business" əsasən G2B (dövlət-biznes) və B2G (biznes-dövlət) istiqamətlərini əhatə edəcək: "Sahibkarlara yönəlik rəqəmsal xidmətlərin vahid sistemdə birləşdirilməsi biznes mühitində şəffaflığın və operativliyin artırılmasına xidmət edəcək, eyni zamanda ən yeni texnoloji həllərin tətbiqinə imkan yaradacaq".

    “Mygov Business” Emil Rüstəmov İRİA

    Son xəbərlər

    12:30

    Sədr müavini: Məqsədlərə yenidən baxılması innovasiya ekosisteminin dayanıqlı inkişafını təmin edəcək

    İKT
    12:27

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:19

    Qırğızıstanda prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarında keçirilməsi təklif olunub

    Region
    12:19

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri sabah satışa çıxarılacaq

    Futbol
    12:17

    İmişlidə avtomobil qəzası olub, üç qadın xəsarət alıb

    Hadisə
    12:14

    Gələcəkdə əlilliyin qiymətləndirilməsində süni intellektdən istifadə olunacaq

    Sosial müdafiə
    12:13
    Foto

    Taleh Kazımov: "Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlığı strateji mərhələyə yüksəlib"

    Maliyyə
    12:06

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu"

    Futbol
    12:02

    İlin sonuna Azərbaycanın texnoparklarındakı rezidentlərin sayı 200-ə çatacaq

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti