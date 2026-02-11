İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 11:56
    Azərbaycan millisinin futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Azərbaycan millisinin futbolçusu Faiq Hacıyev Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Turan Tovuz"un kapitanının yubileyi "Karvan-Yevlax"la matça (1:0) təsadüf edib.

    O, Misli Premyer Liqasının XIX turunun görüşünə start heyətində çıxıb.

    Faiq Hacıyev keçirdiyi 100 qarşılaşmada 3 qol vurub.

    25 yaşlı müdafiəçi iki klubun formasını geyinib. 2019/2020 mövsümündə "Qəbələ"nin forması ilə Premyer Liqada debüt edən Hacıyev "qırmızı-qaralar"la 6 oyuna çıxıb. O, "Turan Tovuz"da keçirdiyi 94 görüşdə 3 qol vurub.

    Qeyd edək ki, Faiq Hacıyev turnirin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 451-ci futbolçu olub.

    Faiq Hacıyev Azərbaycan Premyer Liqası yüzüncü oyun Futbol xəbərləri Misli Premyer Liqası XIX tur

