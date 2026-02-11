Azərbaycan millisinin futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 11:56
Azərbaycan millisinin futbolçusu Faiq Hacıyev Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Turan Tovuz"un kapitanının yubileyi "Karvan-Yevlax"la matça (1:0) təsadüf edib.
O, Misli Premyer Liqasının XIX turunun görüşünə start heyətində çıxıb.
Faiq Hacıyev keçirdiyi 100 qarşılaşmada 3 qol vurub.
25 yaşlı müdafiəçi iki klubun formasını geyinib. 2019/2020 mövsümündə "Qəbələ"nin forması ilə Premyer Liqada debüt edən Hacıyev "qırmızı-qaralar"la 6 oyuna çıxıb. O, "Turan Tovuz"da keçirdiyi 94 görüşdə 3 qol vurub.
Qeyd edək ki, Faiq Hacıyev turnirin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 451-ci futbolçu olub.
