    Baş direktor: Süni intellekt sahəsində Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti formalaşır

    İKT
    • 11 fevral, 2026
    • 11:44
    Baş direktor: Süni intellekt sahəsində Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti formalaşır
    Rasim Əliquliyev

    Süni intellekt sahəsində Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti formalaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun baş direktoru Rasim Əliquliyev "Rəqəmsallıq və sosial informasıyanın inkişaf dinamikası" mövzusunda keçirilən elmi konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda sürətli şəkildə datalar formalaşır:

    "Cəmiyyətdə baş verənlər rəqəmsal mühitə inteqrasiya edilir. Süni intellekt sahəsində Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti formalaşır. Artıq bu gün gedən proseslərlə ölkədə rəqəmsal formada sosial obbservatoriya yaradılır. Azərbaycanın suverenliyini vizual məkanda inkişaf etdirmək üçün daha çox çalışmalıyıq".

