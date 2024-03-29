Профицит платежного баланса Азербайджана снизился на 43%

В 2023 году общий профицит платежного баланса Азербайджана составил 5 млрд 356,4 млн долларов США, что на 42,9% меньше, чем в 2022 году.

В 2023 году общий профицит платежного баланса Азербайджана составил 5 млрд 356,4 млн долларов США, что на 42,9% меньше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Общий остаток сформирован за счет профицита баланса текущих операций страны в размере 8 млрд 329,4 млн долларов (в 2,8 раза меньше, чем 1 год назад), дефицита по счету операций с капиталом в размере 9,6 млн долларов (не более 1 года), дефицита по финансовому счету в размере 4 млрд 284 млн долларов (в 2,9 раза меньше), остатка по балансовым статьям - в размере 1 млрд 320,6 млн долларов (дефицит был 1 год назад).