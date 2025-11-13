Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Профицит госбюджета Азербайджана вырос в 1,5 раза

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 14:50
    Профицит госбюджета Азербайджана вырос в 1,5 раза

    Доходы госбюджета Азербайджана за январь-октябрь 2025 года составили 32 млрд 891,4 млн манатов, что на 4,3% больше показателя 10 месяцев прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    При этом прогноз по доходам за отчетный период выполнен на 101,7%.

    По данным Минфина, расходы госбюджета за 10 месяцев составили 27 млрд 720,6 млн манатов (-1,4%).

    В результате за 10 месяцев профицит госбюджета составил 5 млрд 170,8 млн манатов, что на 50,6% больше, чем годом ранее.

