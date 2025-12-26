Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлению
- 26 декабря, 2025
- 11:49
Решение Ильхама Алиева объявить 2026 год "Годом градостроительства и архитектуры" отражает подход Азербайджана к постконфликтному восстановлению.
Как передает Report, об этом написал замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на своей странице в соцсети Х.
По его словам, восстановление городов проводится в соответствии с международными стандартами, принципами устойчивого развития и учетом прав пострадавших сообществ.
"По мере восстановления городской жизни на освобожденных территориях этот опыт все активнее используется Азербайджаном во взаимодействии с международными партнерами. В этом контексте проведение в Баку Всемирного форума городов (WUF13) в мае 2026 года предоставит международную площадку для обмена практическими уроками по устойчивому и инклюзивному городскому развитию в постконфликтных условиях", - написал он.
