    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 11:49
    Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлению
    Эльнур Мамедов

    Решение Ильхама Алиева объявить 2026 год "Годом градостроительства и архитектуры" отражает подход Азербайджана к постконфликтному восстановлению.

    Как передает Report, об этом написал замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на своей странице в соцсети Х.

    По его словам, восстановление городов проводится в соответствии с международными стандартами, принципами устойчивого развития и учетом прав пострадавших сообществ.

    "По мере восстановления городской жизни на освобожденных территориях этот опыт все активнее используется Азербайджаном во взаимодействии с международными партнерами. В этом контексте проведение в Баку Всемирного форума городов (WUF13) в мае 2026 года предоставит международную площадку для обмена практическими уроками по устойчивому и инклюзивному городскому развитию в постконфликтных условиях", - написал он.

