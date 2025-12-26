В аэропорту Шереметьево у пассажира из КНР обнаружили более 50 шкур крокодилов

Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили у пассажира, прибывшего из Китая, более 50 шкур крокодилов на 1,7 млн рублей (около $22 тыс.).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"Шкуры крокодилов на 1,7 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники в багаже 40-летнего пассажира, прибывшего из Китая. Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. В двух чемоданах иностранца находилось 55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров", - говорится в сообщении.

Он пояснил, что перемещал товар по просьбе третьих лиц.

В настоящее время возбуждено дело об административном нарушении по статье о недекларировании товаров. Санкция данной статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией.