Торгпред: Азербайджанские товары слабо представлены на турецком рынке

Доля азербайджанской продукции на рынке Турции остается крайне низкой.

Как сообщает Report, об этом заявил торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев на мероприятии "Выход на турецкий рынок: экспорт, правовые и практические аспекты" в Баку.

По его словам, до сих пор основное внимание уделялось привлечению турецких бизнесменов в Азербайджан, их участию проектах и инвестированию в экономику страны.

"Вместе с тем приоритетными целями остаются продвижение и реализация азербайджанских товаров и услуг на турецком рынке, а также обеспечение трансфера технологий между двумя странами. Кроме того, мы исследуем возможности совместного участия азербайджанских и турецких компаний в различных проектах и инициативах в третьих странах", - сказал Тагиев.