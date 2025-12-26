Мирзиёев представил планы по росту ВВП Узбекистана к 2030 году

Узбекистан планирует к 2030 году довести объем производства золота до 175 тонн.

Как передает Report, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в своем обращении к парламенту и народу страны. Слова главы государства приводит пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Мирзиёев сообщил, что в золотых рудниках Навои будет запущен проект стоимостью $320 млн по добыче полезных ископаемых, что позволит дополнительно переработать 2 млн тонн руды. Также будет реализован следующий этап освоения месторождения "Мурунтов" и крупные проекты по серебряным рудникам на сумму $2,3 млрд.

"В результате будет создана мощность по переработке 18 млн тонн руды в год, а к 2030 году объем производства золота достигнет 175 тонн", - сказал узбекский лидер.

Мирзиёев подчеркнул, что все экономические инициативы ориентированы на рост ВВП до $240 млрд к 2030 году, создание 1 млн высокодоходных рабочих мест и привлечение $180 млрд иностранных инвестиций.

По его словам, впервые в истории страны ВВП превысил $145 млрд, экспорт вырос на 23% - до $33,4 млрд, а золотовалютные резервы впервые превысили $60 млрд . В экономику было привлечено $43,1 млрд иностранных инвестиций, что составляет почти треть ВВП страны.

"Будет запущена программа развития промышленности, направленная на переход к новому технологическому этапу и расширение цепочки добавленной стоимости. В рамках этой программы в течение следующих пяти лет планируется увеличить добавленную стоимость в промышленности с нынешних $36,5 млрд как минимум до $60 млрд, а объем продукции в высокотехнологичных и средне-высокотехнологичных отраслях - в 2,5 раза", - сказал он.