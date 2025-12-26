Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Мирзиёев представил планы по росту ВВП Узбекистана к 2030 году

    В регионе
    • 26 декабря, 2025
    • 11:41
    Мирзиёев представил планы по росту ВВП Узбекистана к 2030 году

    Узбекистан планирует к 2030 году довести объем производства золота до 175 тонн.

    Как передает Report, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в своем обращении к парламенту и народу страны. Слова главы государства приводит пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

    Мирзиёев сообщил, что в золотых рудниках Навои будет запущен проект стоимостью $320 млн по добыче полезных ископаемых, что позволит дополнительно переработать 2 млн тонн руды. Также будет реализован следующий этап освоения месторождения "Мурунтов" и крупные проекты по серебряным рудникам на сумму $2,3 млрд.

    "В результате будет создана мощность по переработке 18 млн тонн руды в год, а к 2030 году объем производства золота достигнет 175 тонн", - сказал узбекский лидер.

    Мирзиёев подчеркнул, что все экономические инициативы ориентированы на рост ВВП до $240 млрд к 2030 году, создание 1 млн высокодоходных рабочих мест и привлечение $180 млрд иностранных инвестиций.

    По его словам, впервые в истории страны ВВП превысил $145 млрд, экспорт вырос на 23% - до $33,4 млрд, а золотовалютные резервы впервые превысили $60 млрд . В экономику было привлечено $43,1 млрд иностранных инвестиций, что составляет почти треть ВВП страны.

    "Будет запущена программа развития промышленности, направленная на переход к новому технологическому этапу и расширение цепочки добавленной стоимости. В рамках этой программы в течение следующих пяти лет планируется увеличить добавленную стоимость в промышленности с нынешних $36,5 млрд как минимум до $60 млрд, а объем продукции в высокотехнологичных и средне-высокотехнологичных отраслях - в 2,5 раза", - сказал он.

    Узбекистан Шавкат Мирзиёев экономика ВВП инвестиции промышленность золото

    Последние новости

    12:10

    В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый год

    В регионе
    12:08

    Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для нас

    Внешняя политика
    12:08

    Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условиях

    Бизнес
    12:07

    Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности

    Внутренняя политика
    12:01

    В аэропорту Шереметьево у пассажира из КНР обнаружили более 50 шкур крокодилов

    В регионе
    11:58

    В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостью

    Милли Меджлис
    11:53

    Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

    В регионе
    11:49

    Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлению

    Внешняя политика
    11:46

    Торгпред: Азербайджанские товары слабо представлены на турецком рынке

    Бизнес
    Лента новостей