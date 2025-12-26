Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостью

    Милли Меджлис
    • 26 декабря, 2025
    • 11:58
    В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостью

    В Азербайджане выступили с инициативой создания правовой базы для регулирования виртуальной зависимости детей и подростков, негативного влияния цифровой среды на их психологию.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов во время своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Он отметил, что по этому вопросу могут быть проведены обсуждения и слушания: "Увлеченность детей и подростков экранами и виртуальной средой, случаи негативного влияния цифровой среды на их психологическое состояние все более возрастают. Это, в свою очередь, очень серьезно влияет на весь процесс обучения и воспитания. Сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед странами мира, является сохранение баланса между образованием, воспитанием и технологиями".

    Мамедов отметил, что мировая практика уже движется в направлении правового регулирования этой проблемы: "Именно учитывая эти реалии, в ряде стран мира начали принимать различные законы и нормы, связанные с устранением виртуальной зависимости детей и подростков, негативного влияния цифровой среды на их психологию. Ожидается, что к этому процессу присоединятся все больше стран".

    По мнению депутата, принятия закона недостаточно, параллельно с этим должна проводиться широкая просветительская и пропагандистская работа как государственными учреждениями, так и неправительственными организациями:

    "Учитывая актуальность указанных вопросов, я предлагаю обсудить пути правового регулирования данного вопроса и в нашей стране, а также рассмотреть вопрос организации слушания по этой теме в Милли Меджлисе с участием различных государственных и неправительственных организаций".

    дети интернет-зависимость Джейхун Мамедов психологическое здоровье виртуальная среда
