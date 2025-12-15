Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 12:41
    Профицит баланса туристических услуг Азербайджана за 9 месяцев составил $320 млн

    Баланс туристических услуг Азербайджана согласно платежному балансу в январе-сентябре текущего года сложился с профицитом в размере $320 млн.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке Азербайджана заявил директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

    "Профицит в основном связан с притоком иностранных туристов. За указанный период в Азербайджан из-за рубежа прибыли 1,948 млн человек, тогда как за границу из страны выехали 1,605 млн туристов", - отметил он.

    платежный баланс туристические услуги положительное сальдо профицит
    Azərbaycanın turizm xidmətləri balansında 9 ayda 320 milyon dollar profisit olub

