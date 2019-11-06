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Проект госбюджета на 2020 год рекомендован рассмотреть на заседании парламента Азербайджана

​Проект госбюджета на 2020 год был рекомендован на заседание ММ

Сегодня состоялось совместное заседание парламентских комитетов по вопросам труда и социальной политики, здравоохранения, культуры, науки и образования, вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, заседание открыл председатель парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли.

В ходе заседания был обсужден законопроект "О государственном бюджете на 2020 год".

После обсуждений министр финансов Азербайджана Самир Шарифов ответив на вопросы, подчеркнул, что ряд из озвученных предложений будет рассмотрен.

После итогам обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента).

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