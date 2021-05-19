Продажи новых легковых автомобилей в ЕC выросли более чем втрое

В Италии зафиксирован наибольший рост — в 33,7 раза, за ней следует Испания — 18,9 раза

Продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в апреле подскочили в 3,1 раза в годовом выражении, до 862,23 тысячи машин, главным образом за счёт низкой базы сравнения прошлого года в связи с карантинными ограничениями.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Однако, как указывает ACEA, несмотря на такой сильный рост объем продаж в прошлом месяце был почти на 300 тысяч машин ниже, чем в апреле 2019 года.

В Италии зафиксирован наибольший рост — в 33,7 раза, за ней следует Испания — 18,9 раза. Франция и Германия также показали сильный рост по сравнению с прошлым годом — в 6,7 и 1,9 раза соответственно.

В том числе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей французского автопроизводителя Stellantis (бывших Fiat и PSA) за месяц выросли в годовом выражении в 4,3 раза, Volkswagen Group — почти втрое, группы Renault — в 1,8 раза.

Всего же за четыре первых месяца текущего года продажи новых легковых автомобилей в ЕС выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24,4%, до 3,4 миллиона. "Что касается четырех крупнейших рынков, то наибольший рост продемонстрировали Италия и Франция (на 68,4% и 51% соответственно). В то же время положительные результаты апреля впервые в этом году вывели совокупные результаты Испании (+18,8%) и Германии (+7,8%) на положительную территорию", — поясняет организация.

В начале февраля ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.