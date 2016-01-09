Продажа долларов в обменниках Баку ограничена - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report по результатам мониторинга, проведенного в 12:00 в пунктах обмена валюты на улице 28 мая в Баку, отмечает резкое снижение курса наличной покупки-продажи доллара США. В большинстве обменников покупка 1 доллара США осуществляется за 1,55-1,56 манатов, а продажа в лучшем случае за 1,6260 манатов.

Отметим, что вчера в ряде пунктов по обмену валюты столицы курс покупки-продажи доллара возрос до 1,83-1,87 AZN/USD. Однако введение маржи (+/- 4%) на обмен валюты со стороны Центробанка Азербайджана достаточно ограничил валютную политику "exchange" пунктов.

Несмотря на это, в настоящее время большинство пунктов полностью закрыты, в некоторых операции не осуществляются, работающие же пункты по обмену валюты продают по 200-300 долларов в одни руки. По этой причине у данных обменников выстроились очереди.

Отметим, курс Центробанка на 7-11 января - 1,5642 AZN/USD. То есть, в эти дни курс покупки доллара в обменниках составит минимум 1,5016 AZN/USD, а максимальная стоимость продажи - 1,6268 AZN/USD.