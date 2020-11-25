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Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 6%

Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 6% Проблемные кредиты сократились на 20,9% по сравнению с началом года и на 27,3% - за последний год
Финансы
25 ноября 2020 г. 16:09
Проблемные кредиты в Азербайджане сократились на 6%

Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 ноября этого года составила 1 млрд 006,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 5,9% меньше, чем на 1 октября.

Проблемные кредиты сократились на 20,9% по сравнению с началом года и на 27,3% - за последний год.

На конец октября удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 6,8%. Эта доля составила 7,2% на конец сентября, 8,3% на конец прошлого года и 9,6% на конец октября прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər 6 % azalıb

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